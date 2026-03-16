Пиоглитазон включат в рекомендации как препарат первой линии при диабете

© runews24.ru

Препарат пиоглитазон войдет в обновленные клинические рекомендации по лечению сахарного диабета II типа как средство первой линии для снижения сердечно‑сосудистых рисков. Об этом 11 марта на выездном заседании «Деловой России» в Обнинске сообщила директор Института диабета НМИЦ эндокринологии, академик РАН Марина Шестакова.

По данным специалистов, в России около 5,5 млн человек живут с сахарным диабетом II типа. По оценке Марины Шестаковой, прием пиоглитазона у людей с начальными нарушениями обмена веществ позволяет снизить риск развития заболевания примерно на 72%. Сейчас препарат уже используется для контроля уровня глюкозы в крови, а его комбинация с алоглиптином с марта 2025 года включена в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Около 8000 пациентов получают эту терапию бесплатно.

Эксперты подчеркивают, что включение пиоглитазона в рекомендации как препарата первой линии не приведет к резкому пересмотру уже применяемых схем лечения, но расширит возможности индивидуального подбора лекарств. Препарат рассматривается как альтернатива для пациентов, которым по медицинским показаниям не подходят другие варианты терапии. При этом у пиоглитазона есть особенности профиля безопасности: в отличие от популярных аналогов оземпика, он может вызывать задержку жидкости в организме и способствовать увеличению массы тела.

Препараты с пиоглитазоном в России выпускают фармацевтические компании Нижфарм и Фармстандарт, при этом действующие субстанции закупаются в Ирландии и Японии. На рынке доминирует комбинированный препарат Инкресинк производства Нижфарм. По данным отраслевой статистики, его продажи в 2023–2025 годах выросли с 192 млн до 476,5 млн рублей, а объем госзакупок за тот же период увеличился в 14 раз – с 8,6 млн до 120,7 млн рублей.