Врачи рассказали, можно ли оградить себя от вирусов и бактерий

Общеизвестно, что болезни вызывают вирусы и бактерии, однако простудой можно заболеть даже в изоляции. Дело в том, что полностью оградить себя от микроорганизмов в реальной жизни невозможно, рассказала "РГ" терапевт клиники Remedi Александра Митькина.

Она пояснила, что вирусы и бактерии присутствуют в воздухе, на поверхностях, на продуктах, а также могут передаваться через предметы, посылки, воду, а не только через контакт с другими людьми. Например, заразиться можно даже от пакетов, за которые держался курьер или от кнопок в лифте, на которые кто-то до этого чихнул, отмечает директор по лабораторной медицине и производству компании "ЛабКвест" и "Q-Клиника" Любовь Станкевич.

При этом вирусы распространяются очень быстро, но чемпионом среди них считается вирус кори, добавила она.

"Достаточно находиться с больным человеком в одном здании, пусть даже на разных этажах, при общей системе вентиляции вирус кори с вероятностью, близкой к 100%, заразит всех, кто не привит",- сказала медик.

Кроме того, многие вирусы способны длительно сохраняться в организме в "спящем" состоянии, обратила внимание Митькина. При снижении иммунной защиты они могут активироваться и вызывать симптомы, похожие на простуду.

Причиной снижения иммунитета становятся стресс, переутомление, дефицит сна, переохлаждение и общее состояние здоровья, уточнила иммунолог "Поликлиника.ру" Татьяна Мерзлякова.

Бактерии также живут внутри нас. Та же гемофильная палочка может обитать в составе биоценоза ротоглотки, добавляет Станкевич. И пока с иммунитетом все в порядке, она просто присутствует. Золотистый стафилококк, даже пневмококк тоже могут какое-то время никак себя не проявлять.

"Но наступает неблагоприятный момент для организма: падение общего иммунитета, падение местного иммунитета, переохлаждение, внедрение на слизистую вируса - и, пожалуйста, наша собственная бактерия становится источником инфекции, иногда очень серьезной", - подчеркнула врач.

Вот и выходит: для того, чтобы заболеть, контакт с другим человеком совершенно не нужен. Тем не менее, люди, которые, действительно, живут в полной изоляции и не контактируют с другими, болеют очень редко, обратила внимание заведующая педиатрическим отделением клиники "Персона" Софья Капустина. "Они не получают новых инфекций извне. Заболевания, если и случаются, то связаны они с внутренними сбоями в организме", - заключила медик.