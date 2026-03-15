Володин напомнил о новых мерах по повышению качества подготовки медиков

С начала марта в России действуют новые законодательные нормы, призванные повысить качество здравоохранения. Об этом напомнил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Более не допускается реализация образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного и дистанционного обучения, кроме случаев, определенных федеральными стандартами. Образовательные организации должны получить заключение Росздравнадзора о наличии кадрового и материально-технического обеспечения.

Также с 1 марта вступил в силу закон, который закрепляет для молодых врачей по отдельным специальностям институт наставничества. Молодые специалисты будут начинать профессиональную деятельность под руководством опытных врачей.

«От подготовки будущих врачей, среднего медицинского персонала, фармацевтов напрямую зависит качество медицинской помощи, жизни наших граждан, — заявил председатель Госдумы. — Ситуация, когда их обучение сводится к дистанционному получению сертификата через интернет, без необходимой клинической базы и практики, недопустима».

Принятым законом запрещается применение электронного и дистанционного обучения при реализации программ медицинского и фармацевтического образования, добавил Володин.

Он напомнил, что Государственная Дума последовательно работает над совершенствованием законодательной базы, необходимой для улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи для наших граждан.