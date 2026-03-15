Глава фонда ОМС поведал о новых бесплатных видах медицинской помощи

Программа медицинских госгарантий пополнилась новыми направлениями. Кроме развития медицинских технологий, основной упор по-прежнему на профилактику: в этом году около 102 миллионов человек смогут пройти профосмотры и диспансеризацию. Об этом на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Он подчеркнул, что в программу госгарантий добавлены несколько новых исследований, направленных на раннее выявление рисков сердечно-сосудистых заболеваний, репродуктивных нарушений и других заболеваний. Например, тест на уровень липопротеина (а) — один из скрытых факторов риска инфаркта, инсульта и атеросклероза. А также — скрининг на вирусный гепатит С для пациентов старше 25 лет (раз в 10 лет). Это поможет выявить заболевание до развития цирроза печени.

Для женщин от 21 до 49 лет предусмотрены анализы на вирус папилломы человека — это ранняя диагностика рака шейки матки, сохранения репродуктивной функции.

«Очень важный момент: мы на 15% увеличили объемы ЭКО — более 108 тысяч случаев. Это хорошая новость для тысяч семей, у которых появится шанс на рождение детей», — отметил Баланин.

Впервые в истории появился отдельный раздел программы, где прописываются правила помощи инвалидам. Самое главное новшество касается первой группы инвалидности. Теперь при лечении в стационаре их близкие могут находиться рядом бесплатно. Раньше этот вопрос постоянно возникал, люди не понимали, почему они должны платить за пребывание рядом с родным человеком, когда нужен уход. С 2026 года это закреплено в программе — нахождение родственника или официального представителя оплачивается за счет ОМС.

Продолжается включение в программу ОМС сложных методов лечения, которые ранее были доступны только в федеральных центрах. Теперь ФОМС финансирует проведение таких операций, новых методов лечения, и их активно внедряют на региональном уровне — например, в областных больницах. Соответственно, инновационное лечение становится доступнее, за ним не надо ехать в столичные города.

«В этом году мы добавили еще 14 новых методов ВМП и три уникальных. Пожалуй, самое важное изменение — включение в базовую программу ОМС трансплантации почки. Наш прогноз: благодаря этому решению объем операций в текущем году вырастет более чем в три раза.До 2026 года трансплантация не входила в базовую программу ОМС и финансировалась в рамках государственного задания. Это ограничивало количество операций и пациентам приходилось дольше ждать своей очереди», — рассказал глава ФОМС.

