В ГД отчитались о количестве принятых законов по улучшению медпомощи

Госдума за последние четыре года приняла 38 законов, направленных на улучшение качества и повышение доступности медицинской помощи для граждан, из них 8 — в 2025 году. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Государственная дума последовательно работает над совершенствованием законодательной базы, необходимой для улучшения качества и повышения доступности медицинской помощи для наших граждан, — отметил Володин, его слова приводит пресс-служба палаты парламента. — В этих целях за последние четыре года ГД принято 38 федеральных законов, 8 из них — в 2025 году. Решения, инициированные депутатами, стали итогом диалога с гражданами, медицинским и научным сообществом».

С марта в России начали действовать новые законодательные нормы, направленные на повышение качества медицинской помощи. Так, более не допускается реализация образовательных программ медицинского и фармацевтического образования с применением электронного и дистанционного обучения за исключением случаев, определенных федеральными государственными образовательными стандартами. Образовательные организации должны получить заключение Росздравнадзора о наличии кадрового и материально-технического обеспечения.

Кроме того, с 1 марта вступил в силу закон, закрепляющий для молодых врачей по отдельным специальностям институт наставничества. Начинающие специалисты будут приступать к профессиональной деятельности под руководством опытных врачей.

Председатель Госдумы отметил, что от подготовки будущих врачей, среднего медицинского персонала и фармацевтов напрямую зависит качество медицинской помощи и уровень жизни граждан.