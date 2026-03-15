В России предложили добавить на форму врачей знаки различия

Форма медицинских работников не должна быть обезличенной и должна содержать знаки различия с обозначением должностей и специальностей. Такое мнение высказал ТАСС доктор медицинских наук вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

Так он прокомментировал рекомендации Минздрава о цветах одежды для врачей и медперсонала. Ученый подчеркнул, что такая мера направлена на повышение безопасности и комфорта пациентов и медиков.

«Среди вопросов, которые еще предстоит додумать, — централизация закупки, чистки и дезинфекции униформы врачей. Стирка не должна быть проблемой врача и его бременем. Форма также должна быть удобной и не обезличенной. По большому счету, это знаки отличия, как у МЧС, например», — сказал Праздников.

Более того, по его мнению, "Минздрав вообще давно пора приравнять по значимости к министерству обороны".

Введение цветовой градации, добавил вице-президент Общества врачей России, позволит пациентам легче различать специалистов.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал для сотрудников медицинских организаций шесть цветов формы, для врачей — темно-зеленая, для среднего медперсонала — светло-зеленая, а для младшего — сиреневая.