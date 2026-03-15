Врач предупредил о скрытой опасности метеозависимости

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с aif.ru развеял миф о том, что метеозависимость является самостоятельным явлением. По его мнению, вероятнее всего, она является индикатором скрытой болезни.

«Магнитная буря становится дополнительной нагрузкой: внутренние условия меняются, и человек начинает чувствовать себя плохо. Та болезнь, что дремала, проявляется», - пояснил специалист.

Он добавил, что здоровый организм адаптируется к новым погодным условиям совершенно безболезненно и незаметно для человека. Но если в процессе резкой смены погоды работа каких-то органов начинает давать сбой, то это повод обратиться к врачу.

Кондрахин посоветовал не игнорировать сигналы организма, а своевременно обратиться к врачу. Болезнь моно запустить до критической стадии.

Ранее онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин объяснил, как блогер Лерчек могла не замечать рак желудка, пока он не достиг четвертой стадии.