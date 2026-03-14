Специалист объяснил пользу единых подходов к форме медработников

Рекомендации Минздрава о цвете формы формируют профессиональный стиль, способствующий улучшению коммуникации медработника и пациентов. При этом в рекомендации включен и традиционный белый халат, сообщила ТАСС директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН, член Общественной палаты РФ Оксана Драпкина.

Ранее сообщалось, что Минздрав рекомендовал для сотрудников медицинских организаций шесть цветов формы, для врачей — темно-зеленая, для среднего медперсонала — светло-зеленая, а для младшего — сиреневая. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал отменить рекомендации Минздрава о цвете одежды врачей и медперсонала.

«Предложенные вариации формирования комплектов рабочей одежды включают традиционный белый халат, дополненный цветными аксессуарами для различения должностных ролей, а также унифицированные цветовые схемы, что способствует большей узнаваемости и структурированности внешнего вида сотрудников», — сказала Драпкина.

Она уточнила, что основной задачей рекомендаций является не только стандартизация санитарно-гигиенических требований к внешнему виду и спецодежде персонала, но и формирование профессионального стиля, который способствует улучшению коммуникации медработников и пациентов.

Единые подходы к форме медработников позволят обеспечить выполнение санитарных стандартов и укрепить доверие пациентов к медикам, подчеркнула Драпкина.