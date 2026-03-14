В Минздраве заявили, что пациентов с ВИЧ и туберкулезом лечат в РФ бесплатно

Лечение ВИЧ и туберкулеза входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Для пациентов оно бесплатное, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Минздрав ответил на сообщения о лечении ВИЧ и туберкулеза вне системы ОМС
«Лечение ВИЧ и туберкулеза, психических заболеваний входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Финансируется за счет средств федерального и региональных бюджетов. Пациенты получают медицинскую помощь бесплатно», — сказал Кузнецов.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что СПИД и туберкулез не лечатся в России по программе ОМС.