Врачи развеяли мифы о смертельно опасной болезни

Большинство до сих пор считает эту болезнь приговором, однако современная медицина позволяет излечиться в 98% случаев. Специалисты рассказали, что скрывается за страхами и домыслами.

Гепатит С – один из самых коварных врагов печени. У 70–80% зараженных он переходит в хроническую форму и годами разрушает орган без явных симптомов.

Вопреки распространенному мнению, желтуха появляется далеко не у всех, а слабость и легкий дискомфорт часто списывают на усталость. Главная опасность в том, что отсутствие лечения ведет к циррозу и раку печени – сообщает пресс-служба больницы Подгорбунского Кемерова.

Однако медицина совершила прорыв: современные противовирусные препараты прямого действия позволяют полностью уничтожить вирус всего за 8–12 недель терапии. При этом болезнь не щадит никого – заразиться можно при переливании крови, пирсинге, татуировках и даже от матери к ребенку.

Важно помнить, что даже после лечения иммунитет не формируется, и заражение возможно снова. Единственный способ узнать правду о своем здоровье – сдать анализы на антитела и РНК вируса.