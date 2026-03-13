Российских врачей обучили инновационному методу борьбы с хронической болью

В Федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске прошло первое в России специализированное обучение нейрохирургов методике стимуляции дорсальных ганглиев корешков спинного мозга (DRG). В программе приняли участие девять практикующих специалистов, а также эксперты по нейромодуляции и лечению болевых синдромов из федеральных клиник Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Организатором обучения выступила компания «Моторика Немо» — официальный дистрибьютор DRG-электродов Rishena Medical и обладатель регистрационного удостоверения на эту технологию в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

DRG-стимуляция — современный метод нейромодуляции, при котором электрическое воздействие направляется не на спинной мозг в целом, а на конкретный дорсальный ганглий — нервный узел, передающий болевые сигналы из определенной области тела. Такая точечная стимуляция позволяет эффективно снижать хроническую нейропатическую боль, особенно у пациентов, которым не помогают лекарства или стандартные интервенционные методы лечения.

Активное внедрение технологии началось в мире в начале 2010-х годов. В 2016 году системы DRG-стимуляции получили одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) после публикации крупных клинических исследований, подтвердивших их эффективность и безопасность.

Хроническая боль сопровождает множество заболеваний — от нейропатий и последствий травм до онкологических и дегенеративных заболеваний позвоночника. По данным Всемирной организации здравоохранения, она является одной из главных причин снижения качества жизни и утраты трудоспособности. В России, по разным оценкам, хронической болью страдают более 20 млн человек, однако доступ к современным методам нейромодуляции пока остается ограниченным.

Двухдневная программа обучения включала лекции и практическую отработку имплантации DRG-электродов, а также разбор клинических случаев и критериев отбора пациентов. Обучение проводил доктор Цао Циван — директор отделения лечения боли Народной больницы провинции Хунань и председатель экспертного комитета по болям в позвоночнике Медицинской ассоциации провинции Хунань (КНР).

«Это важный этап развития нейромодуляции в России. После государственной регистрации DRG-электродов наша задача — сформировать клинические компетенции для их безопасного и эффективного применения», — отметил заместитель генерального директора компании «Моторика Немо» Алексей Ахметшин.

По его словам, подобные образовательные программы планируется проводить и в других регионах страны.

Руководитель Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске Джамиль Рзаев подчеркнул, что новая технология открывает дополнительные возможности для пациентов с хронической болью.