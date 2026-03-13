Эпидемиолог предупредила о распространении кори через вентиляцию в многоэтажках

Заведующая отделом эпидемиологии приморского Центра гигиены Любовь Семейкина раскрыла детали механизма передачи кори, который делает этот вирус одним из самых неуловимых. По словам специалиста, заразиться можно, даже не контактируя с больным лично.

Эпидемиологи бьют тревогу из-за исключительной контагиозности вируса кори. Как пояснила эксперт, инфекция распространяется воздушно-капельным путем, но главная опасность кроется в ее мобильности.

Пациенту достаточно просто разговаривать или чихнуть, чтобы вирусные частицы со слюной попали в воздух. Однако на этом пути заражения не заканчиваются: мельчайшие аэрозольные частицы, содержащие возбудителя, могут оставаться во взвешенном состоянии длительное время, пишет РИА Новости.

Специалист подчеркивает, что в отличие от многих других респираторных инфекций, корь не «оседает» на месте. Благодаря своей летучести, вирус легко перемещается по воздушным потокам в пределах здания. Это означает, что в зоне риска оказываются не только соседи по лестничной клетке, но и жильцы, находящиеся этажами выше или ниже.

Вентиляционные шахты, лифтовые холлы и общие коридоры превращаются в готовые пути для распространения инфекции.

Особую настороженность ситуация вызывает на фоне регистрируемых вспышек в соседних регионах. На сегодняшний случаи заболевания фиксируются в Забайкальском и Хабаровском краях.

Медики напоминают, что специфического лечения от кори не существует, а единственной надежной защитой остается вакцинация. Поскольку вирус крайне заразен (один больной способен инфицировать до 90% невакцинированных лиц, находившихся с ним в одном помещении), врачи призывают граждан своевременно проверять свой прививочный статус.

