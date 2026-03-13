$79.0791.39

Невидимая угроза: эпидемиолог предупредила о распространении кори через вентиляцию в многоэтажках

runews24.ru

Заведующая отделом эпидемиологии приморского Центра гигиены Любовь Семейкина раскрыла детали механизма передачи кори, который делает этот вирус одним из самых неуловимых. По словам специалиста, заразиться можно, даже не контактируя с больным лично.

Эпидемиолог предупредила о распространении кори через вентиляцию в многоэтажках
© Global Look Press

Эпидемиологи бьют тревогу из-за исключительной контагиозности вируса кори. Как пояснила эксперт, инфекция распространяется воздушно-капельным путем, но главная опасность кроется в ее мобильности.

Пациенту достаточно просто разговаривать или чихнуть, чтобы вирусные частицы со слюной попали в воздух. Однако на этом пути заражения не заканчиваются: мельчайшие аэрозольные частицы, содержащие возбудителя, могут оставаться во взвешенном состоянии длительное время, пишет РИА Новости.

Специалист подчеркивает, что в отличие от многих других респираторных инфекций, корь не «оседает» на месте. Благодаря своей летучести, вирус легко перемещается по воздушным потокам в пределах здания. Это означает, что в зоне риска оказываются не только соседи по лестничной клетке, но и жильцы, находящиеся этажами выше или ниже.

Вентиляционные шахты, лифтовые холлы и общие коридоры превращаются в готовые пути для распространения инфекции.

Особую настороженность ситуация вызывает на фоне регистрируемых вспышек в соседних регионах. На сегодняшний случаи заболевания фиксируются в Забайкальском и Хабаровском краях.

Медики напоминают, что специфического лечения от кори не существует, а единственной надежной защитой остается вакцинация. Поскольку вирус крайне заразен (один больной способен инфицировать до 90% невакцинированных лиц, находившихся с ним в одном помещении), врачи призывают граждан своевременно проверять свой прививочный статус.

Ранее инфекционист объяснила рост заболеваемости ветрянкой и подъем кори в РФ. Корь обнаружили у студента хабаровского университета.