Эксперт ответила, что составляет до 40% случаев трудностей с зачатием

В Новосибирской области в 2025 году репродуктивную диспансеризацию прошли более 313 тысяч человек, при этом у 24% женщин и 2% мужчин, направленных на дообследование, был подтверждён диагноз «бесплодие». Об этом на пресс-конференции сообщила главный врач Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции Анна Вятчинина, отметив, что в регионе запускаются новые проекты по поддержке репродуктивного здоровья, включая школу подготовки к ЭКО и выездные консультации для мужчин.

© Сибмеда

Россия продолжает сталкиваться с демографическими вызовами: с 2020 года число женщин репродуктивного возраста сократилось на 3%, а ежегодное количество рождений – на 20%. В 2025 году коэффициент рождаемости в стране достиг исторического минимума – 1,37 ребёнка на женщину. Национальные цели предусматривают повышение этого показателя до 1,6 к 2030 году и до 1,8 к 2036 году. В Новосибирской области наблюдается аналогичная тенденция: за год количество женщин репродуктивного возраста уменьшилось на 2%, что связано с вступлением в детородный возраст малочисленного поколения, рождённого в 1990-е годы.

В регионе с 2024 года реализуется программа диспансеризации по репродуктивному профилю, направленная на раннее выявление рисков для здоровья и онкологических заболеваний. Если в 2024 году обследование прошли около 45 тысяч женщин и 30 тысяч мужчин, то в 2025 году количество участников выросло до 155 тысяч женщин и почти 158 тысяч мужчин. По результатам скрининга у женщин было выявлено более 13 тысяч нарушений репродуктивной функции, из них примерно четверти поставлен диагноз «бесплодие». У мужчин в 10% случаев обнаружены заболевания репродуктивной системы, основные причины которых – эндокринные нарушения, простатит и невылеченные инфекции. Бесплодие диагностировано примерно у 2% мужчин, направленных на углублённое обследование.

Анна Вятчинина подчеркнула, что мужской фактор составляет около 40% всех случаев трудностей с зачатием, причём качество биоматериала может снижаться под влиянием заболеваний и внешних факторов даже у тех, кто уже имеет детей. В связи с этим в регионе инициирован проект «Мальчик. Юноша. Мужчина», направленный на повышение осведомлённости мужчин о репродуктивном здоровье. Первая выездная акция запланирована на 14 марта в Колывани: специалисты проведут консультации для пар, проходящих диспансеризацию, и встретятся со студентами аграрного колледжа. В дальнейшем подобные мероприятия планируется проводить и в других районах области.

Эксперт также напомнила, что парам, у которых беременность не наступает в течение 6–12 месяцев регулярной половой жизни без контрацепции, рекомендуется своевременно обращаться к специалистам. Потеря времени может снизить шансы на успешное лечение. При этом важно, чтобы помощь была комплексной: в диагностике и терапии должны участвовать не только гинекологи, но и урологи, репродуктологи, терапевты и психологи.

Для пациентов с подтверждённым диагнозом «бесплодие» в марте на базе Клинического центра впервые начнёт работу школа подготовки к протоколу ЭКО. В рамках месячной программы врачи-гинекологи, репродуктологи, психологи и юристы будут разъяснять слушателям алгоритм действий – от первого визита к специалисту до начала процедуры. Участники получат информацию о порядке получения квоты на ЭКО по полису ОМС в 2026 году, перечне необходимых анализов, требованиях к физической подготовке и правах пациентов в программах вспомогательных репродуктивных технологий. Участие в школе бесплатное, регистрация доступна на сайте центра.