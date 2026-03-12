Онковакцины включат в программу ОМС: о каких препаратах идет речь

В Программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи уже в этом году войдут новые высокотехнологичные способы лечения рака. Речь идет о применении нескольких инновационных противоопухолевых препаратов, которые часто называют "онковакцины" из-за их способности влиять на иммунную систему больного. Все они разработаны российскими учеными.

Собственно, еще в конце прошлого года, когда Минздрав зарегистрировал новые препараты, тем самым разрешив их применение, глава министерства Михаил Мурашко обещал, что оплачиваться такое лечение (а оно очень дорогое) будет за счет ОМС. И вот теперь - на выходе соответствующее постановление правительства, которого ждут и онкологи, и их пациенты.

Главная особенность онковакцин - все такие препараты изготавливают с участием клеток самого пациента. Это строго персонализированные препараты, каждый изготавливается индивидуально для конкретного больного. Вакцина влияет на иммунитет, "обучает" иммунную систему пациента распознавать опухолевые клетки, даже если они распространились по организму. Поэтому эти препараты, как правило, предназначены больным с запущенным раком, когда уже появились метастазы, а другие виды лечения становятся неэффективными.

В программу включены три новых технологии. Это, во-первых, CAR-T-клеточная терапия, при которой используют генетически модифицированные Т-лимфоциты пациента.

Технология предназначена для пациентов с рецидивирующими онкогематологическими заболеваниями - острым лимфобластным лейкозом, некоторыми видами лимфом, хроническим лимфолейкозом - в тех случаях, когда предыдущие линии терапии уже не дают эффекта. Стоимость такого лечения, согласно проекту документа, определена в сумму более 7 млн рублей.

Вторая технология, которая также будет оплачиваться из Фонда ОМС, - противоопухолевая лекарственная терапия персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт". Этот препарат - разработка команды ученых Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Как пояснила глава агентства Вероника Скворцова, вакцина предназначена для пациентов с метастатическим колоректальным раком. Показания к применению - случаи, когда опухоль продолжает прогрессировать на двух и более линиях терапии. Стоимость курса лечения "Онкопептом" - чуть меньше 900 тысяч рублей.

Третья инновационная разработка - лекарственная терапия с применением персонализированных мРНК-вакцин, полученных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли конкретного больного. Речь идет о пациентах с резектабельными формами злокачественных новообразований различных локализаций. Документ детально регламентирует этапы: от комплексной диагностики для определения неоантигенного профиля опухоли (стоимость - около 0,5 млн рублей) до инициирующего курса терапии (около 6 млн рублей). Также предусмотрены повторные курсы поддерживающих введений препарата.

Принятие документа означает, что расходы на лечение таких пациентов возьмет на себя государство, и, следовательно, инновационные методы лечения станут доступнее. Но все-таки говорить о широком внедрении персонализированной иммунотерапии у онкопациентов пока рано. В ноябре прошлого года, когда Минздрав России зарегистрировал две первые отечественные онковакцины, Михаил Мурашко пояснил, что впервые в нашей стране появилось "принципиально новое поколение противоопухолевых препаратов", которые создаются персонально для каждого пациента на основе генетического профиля его опухоли.

Но при этом надо понимать, что это перспективное направление в онкологии - еще на старте, и на начальном этапе не идет речи о массовом применении этих препаратов. Индивидуальное изготовление вакцины под конкретного пациента - это сложный и дорогостоящий процесс. При этом, по словам Михаила Мурашко, в стране будет расширяться это направление. Соответствующие производственные мощности уже создаются при крупных научных организациях с участием ведущих федеральных онкоцентров.

По планам, в текущем году инновационное лечение такими препаратами должны получить 120 пациентов.

Генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн (в этом институте уже идет набор на лечение первых пациентов) назвал появление таких вакцин "началом новой эры в персонализированной онкологии". По его словам, технология позволяет использовать клетки самой опухоли в качестве "троянского коня" для того, чтобы заставить иммунную систему находить и уничтожать раковые клетки.

Важно, что все эти методы будут официально закреплены в Программе госгарантий, а значит, государство берет на себя финансовое обеспечение этого высокотехнологичного и дорогостоящего лечения.