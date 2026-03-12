Трансплантолог рассказал о пересадке кистей

Операции по пересадке кистей рук в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика Шумакова прошли без каких-либо осложнений в послеоперационном периоде, а также с плановым восстановлением всех функций. Об этом сообщил ТАСС главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России, директор ФГБУ "НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова", академик РАН Сергей Готье.

"Будучи флагманским трансплантационным научным учреждением страны, мы в Национальном исследовательском центре им. академика Шумакова в прошлом году начали разрабатывать подходы к выполнению операций по пересадке рук. Была сформирована мультидисциплинарная команда специалистов двух профильных федеральных центров Минздрава России: НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им/ академика Шумакова и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Приорова. Благодаря тщательной подготовке на базе НМИЦ Шумакова той же осенью была выполнена первая трансплантация руки, а в начале февраля этого года - вторая. Обе пересадки сделаны пациентам - участникам СВО. Операции прошли без каких-либо осложнений в послеоперационном периоде, а главное - с плановым восстановлением функций пересаженной конечности", - сказал он.

Врач пояснил, что касается трансплантации конечностей - это высокая хирургия с ответственными этапами сосудистой реконструкции, остеосинтеза. Такой тип операции впоследствии требует проведения иммуносупрессивной терапии, которая должна сохранить не только руку, но и здоровье пациента.

Готье уточнил, что раньше главный вектор отечественной трансплантологии был направлен на выполнение трансплантаций жизненно важных органов, но сейчас имеет смысл развивать оказание новых видов этой помощи.

"И первые уверенные шаги в этом направлении нами уже сделаны", - заключил он.

Ранее главный внештатный пластический хирург Минздрава РФ и депздрава Москвы Наталья Мантурова сообщала, что программу аллотрансплантации кистей - пересадки кистей пациентам, потерявшим конечности, начали реализовывать на базе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Уже проведены уникальные для России операции по трансплантации одной и сразу двух кистей.