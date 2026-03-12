Минздрав ужесточил правила для доноров

Министерство здравоохранения РФ подготовило проект приказа, который кардинально меняет правила медицинского обследования доноров крови. Документ призван заменить действующий порядок 2020 года и существенно расширяет перечень противопоказаний для сдачи крови, а также ужесточает лабораторный контроль и требования к хранению документов.

© runews24.ru

В частности, в список постоянных противопоказаний теперь включаются эпилепсия (с трехлетним наблюдением после купирования острого периода), стромальный кератит и язва роговицы — с отводом на 60 дней после выздоровления. Кроме того, под запрет попадают недавние хирургические вмешательства на органах зрения и некоторые стоматологические процедуры.

Особое внимание уделено лекарственным препаратам: прием глюкокортикостероидов и дерматотропных средств станет препятствием для донации. Из проекта также исчезла формулировка о «максимально допустимом» количестве донаций в год — ранее мужчины могли сдавать кровь не чаще пяти раз, а женщины — четырех.

Теперь эти ограничения снимаются, что, по мнению экспертов, связано с переходом на индивидуальную оценку состояния донора. Однако одновременно в анкету добавлен вопрос о наличии инвалидности I или II группы — такие граждане к сдаче крови допускаться не будут.

Революционные изменения коснутся и документооборота. Анкеты доноров теперь будут храниться не пять лет, как раньше, а 30 лет на бумаге и 50 лет в электронной базе данных.

Информированное согласие и согласие на обработку персональных данных, которые ранее оформлялись перед каждой донацией, станут действовать год с возможностью отзыва. При регистрации донора дополнительно начнут использовать СНИЛС, а сами документы можно будет подписывать простой электронной подписью.

Параллельно Минздрав обновляет порядок обследования и для реципиентов — тех, кому переливают кровь. Как следует из другого проекта приказа, с 1 сентября 2026 года увеличивается допустимый срок хранения образца крови до трансфузии с 24 до 48 часов, конкретизируются условия транспортировки (например, при температуре не выше +10°C в спецконтейнерах) и детализируются правила для детей.

Для новорожденных группу крови будут определять из венозной или пуповинной крови, а биологическая проба станет проводиться с учетом массы тела: при весе до 30 кг — в объеме 10% от дозы в первые 15 минут. Объем забираемой для анализов крови у таких пациентов ограничат тремя миллилитрами.

Эксперты отмечают, что новые правила в целом вписываются в общемировой тренд на усиление безопасности трансфузий. Однако беспрецедентное увеличение сроков хранения анкет и расширение списка противопоказаний, включая такие распространенные состояния, как эпилепсия или прием гормональных препаратов, может существенно сократить число потенциальных доноров. В Минздраве подчеркивают, что главная цель — защитить здоровье как самих доноров, так и реципиентов, исключив любые риски инфицирования или осложнений.