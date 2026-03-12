В Роспотребнадзоре высказались об эпидситуации по COVID-19 в России

Роспотребнадзор назвал стабильной эпидситуацию по COVID-19 в России
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в России стабильна. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.
«В настоящее время эпидситуация по COVID-19 остается стабильной во всех регионах», - говорится в сообщении ведомства в канале в Мах.
Заболеваемость коронавирусом сохраняется на уровне прошлой недели. Роспотребнадзор связывает стабильно низкие показатели с вакцинацией и формированием среди населения высокого уровня популяционного иммунитета.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Павел Волчков рассказал, что в РФ выявили новый доминирующий вариант коронавируса - XFG, или «Стратус», который способен обойти иммунитет переболевшего человека, пишет Ura.ru.