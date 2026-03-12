«Гонконг» отступает: врачи зафиксировали конец тяжелой эпидемии в России

Эпидемический сезон, связанный с опасным штаммом гриппа A(H3N2), известным как «гонконгский», остался позади. К такому выводу пришли специалисты на основе резкого сокращения числа положительных ПЦР-тестов, о чем сообщила представитель медицинского сообщества Дальневосточного федерального округа.

© РИА Новости

О завершении циркуляции вируса рассказала кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева. По ее словам, решающим индикатором стали данные референс-центра — НИИ гриппа имени Смородинцева. Частота обнаружения вируса среди пациентов упала до уровня чуть более трех процентов, что является статистическим порогом, позволяющим говорить о прекращении эпидемического процесса.

Стоит напомнить, что гонконгский грипп, впервые выделенный в конце 60-х, считается одним из коварных штаммов. Он поражает преимущественно сосудистую и нервную системы, нередко дает тяжелые осложнения на легкие в виде стремительных пневмоний. В пик нынешнего сезона, который пришелся на январь-февраль, нагрузка на амбулаторное звено и стационары была колоссальной, а в аптеках фиксировался ажиотажный спрос на противовирусные препараты и маски, пишет РИА Новости.

Несмотря на спад эпидемии, расслабляться медики не советуют. Общая статистика по респираторным инфекциям все еще высока: по оперативным данным Роспотребнадзора, только за первую неделю марта за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось более 678 тысяч россиян. Это значит, что на смену доминировавшему ранее гриппу приходят другие респираторные вирусы, включая аденовирусы и риновирусы, которые хоть и протекают легче, но также требуют внимания.

В сложившейся ситуации специалисты призывают не пренебрегать мерами предосторожности. Хотя эпидемия официально завершена, вирус продолжает «тлеть» в популяции. Вахрушева подчеркивает, что снижение доли положительных находок до 3,1% — это объективный лабораторный критерий, который используют во всем мире для закрытия эпидемического сезона и перехода к рутинной диагностике.