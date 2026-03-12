Женщина пожаловалась на боли во время секса и нашла опасный предмет внутри себя

В сентябре 2025 года 31-летняя многодетная мать Холли Смит обратилась к врачу из-за сильной боли и кровотечения во время секса, вскоре после этого она нашла смертельно опасный предмет внутри себя. Ее историю опубликовало издание Metro.

По словам Смит, когда она начала испытывать боли во время секса, то поначалу списала плохое самочувствие на проблемы с противозачаточным имплантатом. Женщина обратилась за медицинской помощью.

«Медсестра сказала: "Мне кажется, в вас застрял тампон". Я разрыдалась», — поделилась воспоминаниями она.

Медсестра предположила, что тампон находился внутри нее около четырех-шести недель. По словам специалистки, у Смит уже начали проявляться симптомы синдрома токсического шока (СТШ), в течение недели это могло привести к ее смерти.

Медик добавила, что старый тампон был буквально вдавлен в стенку влагалища, нащупать его самостоятельно было нельзя. Смит назначили двухнедельный курс антибиотиков, чтобы убедиться, что начавшаяся инфекция пройдет. Теперь она утверждает, что больше никогда не будет пользоваться тампонами.

