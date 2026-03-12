Минздрав выгоняет шарлатанов из кабинетов косметологии

Российские власти взялись за наведение порядка в индустрии красоты: с 2026 года подготовка врачей-косметологов переходит на жесткие единые стандарты. Эксперты уверены, что новый приказ Минздрава отсечет от отрасли дилетантов и минимизирует риски для пациентов, которые хотят не только похорошеть, но и остаться здоровыми.

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу революционные изменения для всей индустрии эстетической медицины. Минздрав утвердил приказ №67н, который вводит обязательную типовую программу профессиональной переподготовки для косметологов. Теперь специалисты с высшим медицинским образованием будут обязаны проходить очное обучение объемом 576 академических часов.

Это ставит жирный крест на практике, когда вчерашние выпускники медвузов становились «гуру красоты» после двух-трех дней прослушивания лекций и отработки уколов на муляжах.

Врач-дерматолог и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с «Известиями» пояснила, что столь серьезное ужесточение правил продиктовано отнюдь не желанием усложнить жизнь медикам, а суровой статистикой осложнений. Инвазивные процедуры — это всегда вмешательство в организм со своими рисками: от аллергических реакций до анафилактического шока или неправильного введения филлеров, способных привести к некрозу тканей.

Новая образовательная программа, по словам эксперта, делает мощный акцент именно на анатомической безопасности и алгоритмах действий в экстренных ситуациях, что ранее часто оставалось за бортом краткосрочных курсов.

Однако кадровый голод, который может возникнуть на фоне новых правил, — лишь временная плата за качество. Филёва прогнозирует, что ужесточение доступа в профессию вычистит с рынка так называемых «серых» косметологов, которые работают без лицензий, используют контрафактные препараты и не несут ответственности за последствия.

В долгосрочной перспективе это должно не только поднять престиж профессии, но и повысить уровень доверия пациентов, которые перестанут бояться заходить в кабинет эстетической медицины.

При этом эксперт признает: очное обучение такого объема потребует времени и финансов, что неизбежно создаст сложности для регионов, где банально может не оказаться профильных кафедр или клинических баз. Приток новых специалистов там на какое-то время может замедлиться.

Но, как отмечает дерматолог, клиническая насмотренность и опыт, которые дает длительное образование, стоят того, чтобы пациенты потерпели небольшую паузу, но в итоге получали помощь у настоящих профессионалов, а не у вчерашних слушателей вебинаров.

