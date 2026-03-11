В Челябинском медуниверситете появилась умная операционная

В операционном блоке клиники ЮУГМУ открылась первая интегрированная операционная - комплекс оборудования, работающий на основе самых передовых технологий. Все его элементы объединены в единую цифровую среду, что позволяет хирургам с помощью одного интерфейса управлять освещением, операционным столом и другим медицинским оборудованием. А все происходящее автоматически фиксируется видеокамерами и архивируется на сервере, сообщили в региональном минздраве.

Как пояснил заведующий гинекологическим отделением клиники Евгений Правдин, новое оборудование прежде всего поможет проведению щадящих эндоскопических операций. С помощью сенсорного экрана хирург может самостоятельно отрегулировать изображение, уровень освещения, необходимый поток газа, а параллельно вывести на экран историю болезни пациента и данные последних обследований.

Возможна и видеотрансляция, которая в сложных случаях станет большим подспорьем для организации врачебного консилиума с другими специалистами. Кроме того, за работой врачей непосредственно в учебных аудиториях смогут наблюдать и студенты. А важные этапы хирургического вмешательства впоследствии можно пересматривать в записи, анализировать и задать вопросы преподавателям. Это дает новые возможности для подготовки будущих специалистов.

"Умная операционная" установлена в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Клиника ЮУГМУ участвует в федеральном проекте "Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров" и постепенно внедряет в свою деятельность самые передовые и высокотехнологичные методы диагностики и лечения, в том числе и с использованием дистанционных технологий, отметил ее главный врач Максим Полинов.