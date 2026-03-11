Врач Болибок пояснил, какие последствия может вызывать аллергия на комаров

Аллергия на укусы комаров, она же кулицидоз, — это иммунный ответ организма на белки, которые содержатся в слюне насекомого, рассказал в беседе с RT аллерголог, врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, реакция может варьироваться от лёгких местных проявлений до тяжёлых системных нарушений.

«Местные реакции проявляются в месте укуса и включают покраснение кожи, отёк, который может достигать 5—10 см в диаметре, интенсивный зуд, образование волдырей и высыпание по типу крапивницы вокруг места укуса», — поделился он.

При выраженной аллергии общие или системные реакции выходят за рамки локального поражения, продолжил врач.

«Это может быть головная боль, слабость, головокружение, повышение температуры, усиленное слезотечение, тошнота и рвота», — перечислил он.

В тяжёлых случаях возможен отёк Квинке или даже анафилактический шок, отметил Болибок.

«При множественных укусах возможна и интоксикация с симптомами лихорадки, тошноты, рвоты и общего недомогания», — предупредил он.

По словам собеседника, при появлении некоторых признаков необходимо немедленно обращаться к врачу.

«Например, если имеет место затруднённое дыхание, хрипы, осиплость голоса. Или есть отёк лица, горла или других частей тела. Также нужно обращаться при эпизоде потери либо нарушении сознания, головокружении или резком падении артериального давления», — посоветовал он.

Также не стоит избегать визита к специалисту при множественных укусах, особенно у детей, подытожил Болибок.

Ранее биолог Вадим Марьинский объяснил, ждать ли много комаров и клещей этой весной.