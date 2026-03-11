Как изменилась заболеваемость туберкулезом среди детей в РФ

Число детей в России, болеющих туберкулезом, снизилось за последние годы и составляет менее 2 тыс. Об этом сообщила в Улан-Удэ главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева, принимающая участие в Первом международном Евро-Азиатском форуме фтизиатров "Туберкулез и болезни легких: международный диалог и сотрудничество".

"Первичная профилактика в виде вакцинации БЦЖ в свое время сыграла колоссальную роль - наши дети перестали умирать от туберкулеза, потому что вакцинация защищает. И детей у нас все меньше и меньше болеет - их уже менее 2 тыс. Если они и заболевают, то речь идет о такой форме, когда [ребенка] можно вылечить с помощью обычного курса противотуберкулезных препаратов", - сказала Васильева.

Форум фтизиатров проходит в Улан-Удэ 11-13 марта в очном и онлайн форматах. В нем принимают участие представители шести стран СНГ и Монголии, специалисты из разных регионов России - всего более 1 тыс. человек. Свыше 100 ведущих экспертов выступят с докладами.