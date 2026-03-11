Врачи ужесточили нормы артериального давления

Мировые медицинские стандарты ужесточили нормы артериального давления. Показатель 140/90 теперь считается повышенным, а идеальным называют 120/80.

В международной медицинской практике произошло ужесточение стандартов оценки артериального давления. Если ранее нормальными считались показатели 140 на 90 миллиметров ртутного столба, то сейчас эти значения классифицируют как повышенное давление.

Современные кардиологи рекомендуют начинать мониторинг состояния при превышении отметки 120 на 80. Еще в 2017 году Американская кардиологическая ассоциация опубликовала руководство, согласно которому верхней границей нормы стали цифры 130 на 80. Длительное превышение этих параметров негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, почки и повышает риск развития инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности.

Сейчас многие специалисты предлагают считать оптимальным давлением стабильные показатели 120 на 80. При этом критическое значение имеет не разовое измерение, а систематически высокие результаты.

При этом врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на распространенный феномен «гипертонии белого халата». Речь о случаях, когда у пациентов давление резко повышается только в медицинском учреждении из-за стресса.

Поэтому для получения объективной картины он рекомендует регулярно измерять давление в домашних условиях. Если самостоятельные замеры показывают превышение новых норм, необходимо обратиться к специалисту для дополнительного обследования, подчеркивает врач.