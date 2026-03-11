Женщине едва не ампутировали палец из-за распространенной привычки

Из-за привычки грызть ногти 21-летней Гэбби Свержевски врачи едва не ампутировали палец. Ее историю рассказало издание Metropoles.

© Lenta.ru

Свержевски рассказала, что сначала она списала появившуюся боль в пальце на вросший ноготь. Дело в том, что из-за вредной привычки грызть ногти подобные проблемы у нее возникали часто. Однако дискомфорт продолжал усиливаться, поэтому женщина обратилась в больницу, где ей назначили антибиотики и мазь для лечения инфекции.

Терапия не помогла, поэтому Свержевски снова оказалась в медицинском учреждении. Ей несколько раз дренировали абсцесс, но состояние только ухудшалось: боль нарастала, палец потемнел, а отек не спадал. В результате ей была назначена экстренная операция по радикальной очистке инфицированной области. Врачи опасались, что, если инфекция уже достигла кости, им придется ампутировать палец. Однако в конечном итоге прибегать к радикальным мерам не пришлось.

После этого случая Свержевски решила перестать грызть ногти.

Ранее 25-летняя Саммер Роберт рассказала о трудностях, с которыми она сталкивается из-за седьмого размера груди. По словам женщины, ей очень сложно подобрать нижнее белье.