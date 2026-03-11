Сосудистые хирурги освоили уникальный метод восстановления доступа для диализа

В Центральной клинической медико-санитарной части имени В.А. Егорова внедрили уникальную для Ульяновской области методику восстановления сосудистого доступа. Специалисты учреждения впервые в регионе провели ангиопластику артериовенозной фистулы с использованием ультразвукового контроля.

Как сообщает портал Главные новости Ульяновска, операцию выполнил сосудистый хирург Илья Ильин. Для пациентов с хронической почечной недостаточностью фистула, искусственно созданное соединение артерии и вены, является жизненно важным доступом для регулярного проведения гемодиализа.

Со временем этот сосуд может сужаться, что ставит под угрозу процедуру диализа. Ранее для устранения стеноза требовалось полостное хирургическое вмешательство или операции под рентгеновским излучением. Новая методика позволяет избежать этих рисков.

Вмешательство провели под местной анестезией через точечный прокол. В сосуд ввели баллонный катетер, который бережно расширил суженный участок. Вся процедура заняла около одного часа и прошла под контролем ультразвука, что полностью исключило лучевую нагрузку как на пациента, так и на медицинский персонал. При этом пациент оставался в сознании на протяжении всей операции.

По словам специалистов, применение ультразвукового контроля вместо рентгена значительно повышает безопасность вмешательства и сокращает восстановительный период для пациентов, нуждающихся в регулярном гемодиализе.

