Иммунолог предупредил об апрельском пике нового штамма COVID-19

COVID-19 постоянно мутирует и заражает россиян каждые полгода, поэтому необходимо создать универсальную вакцину, устойчивую ко всем возможным новым штаммам, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.

Сразу в нескольких регионах России был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю марта в Новгородской области число заболевших выросло на 27,5%, в Республике Марий Эл — на 11,1%, а в Самарской области — на 8,75%. Большинство заражений приходится на новый штамм XFG, известный как «Стратус». Об этом стало известно из статистики Роспотребнадзора. Болибок призвал разработать новую вакцину, чтобы остановить рост заболевших.

«Волны коронавирусной инфекции идут в своем ритме — они повторяются примерно через 7-8 месяцев. Предыдущая волна была в августе-сентябре, поэтому пиком этой волны будет апрель. Все потому, что заболеваемость коронавирусом зависит от состояния коллективного иммунитета. Он сохраняется как раз до 6 месяцев. О чем говорят две волны заражений в год? Это разговор все-таки о том, что нужно заниматься созданием надежной вакцины, которая бы защитила от всех новых штаммов. К сожалению, этот вирус мутирует просто с бешеной скоростью», — подчеркнул он.

Врач также добавил, чем именно опасен новый штамм «Стратус».