Иммунолог предупредил об апрельском пике нового штамма COVID-19

Туман в голове: Россиян предупредили об апрельском пике нового штамма COVID-19
COVID-19 постоянно мутирует и заражает россиян каждые полгода, поэтому необходимо создать универсальную вакцину, устойчивую ко всем возможным новым штаммам, рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН.
Сразу в нескольких регионах России был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю марта в Новгородской области число заболевших выросло на 27,5%, в Республике Марий Эл — на 11,1%, а в Самарской области — на 8,75%. Большинство заражений приходится на новый штамм XFG, известный как «Стратус». Об этом стало известно из статистики Роспотребнадзора. Болибок призвал разработать новую вакцину, чтобы остановить рост заболевших.
«Волны коронавирусной инфекции идут в своем ритме — они повторяются примерно через 7-8 месяцев. Предыдущая волна была в августе-сентябре, поэтому пиком этой волны будет апрель. Все потому, что заболеваемость коронавирусом зависит от состояния коллективного иммунитета. Он сохраняется как раз до 6 месяцев. О чем говорят две волны заражений в год? Это разговор все-таки о том, что нужно заниматься созданием надежной вакцины, которая бы защитила от всех новых штаммов. К сожалению, этот вирус мутирует просто с бешеной скоростью», — подчеркнул он.
Врач также добавил, чем именно опасен новый штамм «Стратус».
«Новый штамм коронавируса выпячивает ту или иную проблему. Когда был “омикрон”, то исчез такой симптом, как потеря обоняния. Он стал очень редким. При “Стратусе”, наоборот, пациенты часто жалуются на это. Для него еще характерна боль в горле, головная боль, поражение придаточных пазух носа, слабость. Физическая работоспособность падает. У детей бывают еще и боли в животе, рвота, понос. Температура сейчас вообще не показатель — очень часто протекает болезнь без ее повышения, а у некоторых даже снижение отмечается до 35 градусов. Заболевание протекает не очень тяжело, но опасно другое — снижение когнитивных функций после болезни. Появляется туман в голове, ухудшается краткосрочная память. Молодые люди восстановятся, но если человеку за 60 лет, то это уже очень сложно», — отметил он.