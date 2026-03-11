Онкотриггеры: пять вирусов, которые способны запускать процессы развития рака

Канцерогены способны запускать процесс перерождения здоровых клеток в злокачественные — катализатором могут быть химические вещества, излучение, гормоны и даже некоторые вирусы. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-онколог, мультидисциплинарный онкомаммолог, эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Анна Архицкая.

© Вечерняя Москва

ВПЧ

Самый известный «вирус с онкологической репутацией» — вирус папилломы человека. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сегодня известно более 200 типов вирусов папилломы человека. Чаще всего в области шейки матки, ротоглотки и анального канала. Именно длительное носительство ВПЧ высокого риска почти в 90 процентах случаев лежит в основе рака шейки матки.

Хорошая новость в том, что рак шейки матки сегодня можно предупредить: регулярные осмотры у гинеколога, ПАП-тест, анализ на ВПЧ и вакцинация позволяют не допустить болезнь либо выявить ее на ранней стадии. Недаром Австралия благодаря массовой вакцинации и скринингу практически ликвидировала этот вид рака, — отметила Архицкая.

Гепатиты В и С

По ее словам, еще одна важная группа вирусов — гепатиты B и C. Они напрямую связаны с раком печени. От гепатита B существует вакцина, а гепатит C сегодня в большинстве случаев успешно лечится.

Вирус Эпштейна-Барр

Вирус Эпштейна-Барр есть у большинства людей. Он не связан с возникновением опухоли напрямую, но может играть роль триггера лимфом и рака носоглотки у людей с ослабленным иммунитетом. Само по себе носительство этого вируса не означает, что у человека разовьется онкологическое заболевание.

Вирус Т-клеточной лейкемии

Еще реже к раку приводит вирус Т-клеточной лейкемии: он считается низкоонкогенным и вызывает болезнь у двух–пяти процентов инфицированных людей, обычно спустя 30–50 лет после заражения.

Наличие вируса — это не приговор, обнадежила врач-онколог. Вакцинация, своевременное лечение, отказ от рискованного поведения и регулярные осмотры у врачей — три надежных шага в профилактике онкологических заболеваний.

Онкологическое заболевание обнаружили у блогера Валерии Чекалиной. В конце февраля блогер стала мамой в четвертый раз, а теперь у нее нашли метастазы в легких. По мнению врачей, беременность способна ускорить развитие онкологии, но не может спровоцировать ее. Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.