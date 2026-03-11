Врачи прооперировали пациентку с двумя крупными опухолями в малом тазу

Медики Московского областного НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) успешно прооперировали пациентку, у которой было выявлено два крупных новообразования в малом тазу. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Одинцовскую больницу к гинекологу обратилась 59-летняя жительница Подмосковья с жалобой на увеличение живота. Обследование выявило серьезную проблему – в малом тазу обнаружилось сразу два огромных образования, одно в области матки – 23 см, другое возле мочевого пузыря – 15 см. Вдобавок врачи нашли увеличенную селезенку и изменения в поджелудочной железе. Женщину срочно направили к онкологу, но, к счастью, рак не подтвердился», – говорится в сообщении.

Как уточняется, ситуация осложнялась тем, что из-за врожденных аномалий развития и перенесенной в детстве реконструктивной операции анатомия пациентки отличалась от стандартной. Врачи тогда рекомендовали ей пожизненный прием лекарств, но женщина, по ее словам, не принимала их последние 30 лет.

В ведомстве отметили, что для дальнейшего лечения пациентку направили в МОНИИАГ.

«Женщине требовалось срочное хирургическое удаление образований. Вся брюшная полость была заполнена телом матки, увеличенной до размеров условной доношенной беременности. Принимая во внимание нетипичную анатомию, высокий риск травматизации близлежащих органов, невозможность установки мочевого катетера в мочевой пузырь, было решено произвести надвлагалищную ампутацию матки с придатками с обеих сторон. В результате операция прошла успешно», – приводит пресс-служба слова руководителя отделения оперативной гинекологии МОНИИАГ Александра Попова.

В министерстве добавили, что после операции женщина быстро пошла на поправку, пациентка уже выписана домой.