Врачи спасли беременную женщину с давлением 220/110

На 39-й неделе беременности у жительницы села Новопокровка диагностировали тяжёлую преэклампсию — опасное осложнение с критическим повышением артериального давления до 220/110. Об этом сообщили в Telegram-канале минздрава Приморского края.

На помощь экстренно вылетела бригада санитарной авиации — акушер-гинеколог Людмила Дегтярёва и анестезиолог-реаниматолог Виктор Графеев. Уже в полёте специалисты разработали алгоритм лечения, который помог коллегам из Кавалеровской центральной районной больницы стабилизировать состояние пациентки.

После этого женщину удалось безопасно транспортировать во Владивосток, в Приморский краевой перинатальный центр. Там медики провели операцию. На свет появился мальчик, которого назвали Моисей. Сейчас и мама, и новорождённый чувствуют себя хорошо и скоро отправятся домой.