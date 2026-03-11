Собака спасла хозяйку от смертельной болезни благодаря острому нюху

Жительница деревни Хэдкорн, Великобритания, рассказала, как собака спасла ее от смертельной болезни. Об этом пишет Daily Star.

© Lenta.ru

По словам Коллин Фергюсон, ее питомец — немецкая овчарка по кличке Инка — стала вести себя странно в 2015 году. Она настойчиво принюхивалась к запаху женщины изо рта и хмурилась. Спустя несколько недель Фергюсон обратилась к врачу, тот осмотрел ее ротовую полость, посоветовал сдать пару анализов и ничего не обнаружил.

Однако Инка продолжала принюхиваться к хозяйке. Фергюсон не могла поверить, что обладающая острым нюхом питомица ведет себя странно просто так, поэтому сделала полное сканирование тела. Оно и выявило в ее легких опухоль размером с мяч для гольфа. Женщине диагностировали рак легких первой стадии.

По словам Фергюсон, диагноз стал для нее неожиданностью.

«У меня не было абсолютно никаких симптомов, кроме усталости, но я думала, это просто потому, что мне было за 60, а я все еще работала с подростками», — отметила она.

В июне 2015 года женщине успешно вырезали опухоль.

Хирурги объяснили, что рак очень сложно выявить на первой стадии, поэтому Инка фактически спасла Фергюсон жизнь. С того момента женщина находится в ремиссии.

«Мне просто повезло», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака начала без причины запрыгивать на грудь хозяйки и спасла ее от смертельной болезни. Благодаря питомцу женщина обнаружила у себя рак груди.