Собака спасла хозяйку от смертельной болезни благодаря острому нюху
Жительница деревни Хэдкорн, Великобритания, рассказала, как собака спасла ее от смертельной болезни. Об этом пишет Daily Star.
По словам Коллин Фергюсон, ее питомец — немецкая овчарка по кличке Инка — стала вести себя странно в 2015 году. Она настойчиво принюхивалась к запаху женщины изо рта и хмурилась. Спустя несколько недель Фергюсон обратилась к врачу, тот осмотрел ее ротовую полость, посоветовал сдать пару анализов и ничего не обнаружил.
Однако Инка продолжала принюхиваться к хозяйке. Фергюсон не могла поверить, что обладающая острым нюхом питомица ведет себя странно просто так, поэтому сделала полное сканирование тела. Оно и выявило в ее легких опухоль размером с мяч для гольфа. Женщине диагностировали рак легких первой стадии.
По словам Фергюсон, диагноз стал для нее неожиданностью.
«У меня не было абсолютно никаких симптомов, кроме усталости, но я думала, это просто потому, что мне было за 60, а я все еще работала с подростками», — отметила она.
В июне 2015 года женщине успешно вырезали опухоль.
Хирурги объяснили, что рак очень сложно выявить на первой стадии, поэтому Инка фактически спасла Фергюсон жизнь. С того момента женщина находится в ремиссии.
«Мне просто повезло», — сказала она.
