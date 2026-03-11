Пересадку почки начали делать бесплатно по ОМС

Трансплантация почки с 2026 года вошла в перечень помощи, оказываемой по полису ОМС. Об этом сообщил главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова, академик РАН Сергей Готье.

© Вечерняя Москва

По его словам, за первые два месяца в России выполнили 419 таких операций, из них 27 — детям. Себестоимость одной пересадки превышает миллион рублей, теперь все расходы берет на себя государство, включая обследования, пребывание в стационаре, лечение и лекарства после операции.

— Для врачей-трансплантологов и в первую очередь для региональных программ — это ступень дополнительного развития, ведь теперь количество операций не ограничено квотами, — отметил Готье в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что регламент лечения для пациента не изменился: необходимо получить направление и обратиться в специализированное учреждение.

16 января в Минздраве РФ сообщили, что в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) добавили 15 позиций высокотехнологичной медпомощи. Соответствующие изменения упростят доступ к сложным и дорогостоящим методам лечения.