В Минздраве опровергли информацию о новых требованиях к форме медиков

Вводить обязательную цветовую иерархию униформы для медиков не планируется, заявили в Минздраве.

"Никаких новых требований министерство не устанавливало", - пояснил "Российской газете" помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее СМИ сообщили, что Минздрав рекомендовал для сотрудников медицинских организаций шесть цветов формы в зависимости от их должности.

Как уточнил Кузнецов, последние методические рекомендации по внешнему виду работников были изданы еще два года назад и тогда же направлены в региональные учреждения. Однако документ носит рекомендательный характер.

"То есть - решение о внедрении тех или иных элементов всегда остается за администрацией медорганизации", - сказал помощник министра.

Он также обратил внимание, что рекомендации по введению униформы - часть общих рекомендаций по реализации программы модернизации первичного звена, в которых описаны требования к архитектурно-планировочным решениям при строительстве и реконструкции объектов первичного звена, приведены варианты логотипов единой "Службы здоровья" для обозначения новых и отремонтированных учреждений - ФАПов, поликлиник, амбулаторий, больниц.