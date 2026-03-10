Врачи спасли недоношенного ребенка

Медикам Щелковского перинатального центра пришлось около сорока дней выхаживать малыша, родившегося на 32-й неделе беременности. Его вес составлял лишь 1750 граммов, а рост — 45 сантиметров, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Ребенок находился в отделении реанимации новорожденных под постоянным наблюдением врачей. Ему проводили лечение для поддержки дыхания и всех жизненно важных функций. Малыш выхаживался в кувезе, где получал необходимое питание и круглосуточный уход. Врачи следили за его состоянием и корректировали терапию, чтобы помочь окрепнуть. Позже ребенка перевели в отделение патологии новорождённых и недоношенных детей для дальнейшего наблюдения и реабилитации», — говорит замглавврача центра по педиатрической помощи Людмила Малютина.

Она отметила, что каждые преждевременные роды — вызов команде медиков. Лишь слаженная работа врачей разных специальностей может спасти малышу жизнь и обеспечить ему полноценные рост и развитие. Сейчас вес мальчика составляет 2300 граммов, он привык к окружающей его среде. Его развитие вошло в обычный график новорожденных. На днях малыша вместе с мамой выписали домой.