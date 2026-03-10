$79.1591.84

Большинство россиян поддержали идею генетического тестирования перед зачатием

Сибмеда

Аналитическая компания MAR CONSULT выяснила, что три четверти россиян считают оправданным введение генетического тестирования для планирующих беременность, несмотря на низкий уровень информированности о данной инициативе и опасения относительно стоимости услуги.

Как отнеслись россияне к идее генетического тестирования перед зачатием
© Сибмеда

В правительстве РФ рассматривают возможность внедрения программ молекулярно-генетического скрининга для пар, планирующих рождение детей: соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством плане. На этом фоне аналитики решили изучить готовность населения к новым мерам и выявить возможные препятствия.

Результаты опроса показали, что 49% респондентов ничего не знают о планируемом тестировании. Однако это не снижает поддержки инициативы: 75% участников исследования сочли меру полезной для общественного здравоохранения. Наибольшую лояльность проявили граждане с высоким уровнем дохода (от 250 тыс. рублей на семью) – среди них идею поддержали 94%.

В числе главных преимуществ генетического тестирования россияне назвали раннее выявление наследственных заболеваний у ребенка (64%), повышение информированности родителей о рисках (56%) и возможность профилактики тяжелых недугов (52%). Также респонденты отметили потенциал для улучшения общего здоровья населения и снижения затрат на лечение.

Несмотря на одобрение идеи, граждане указывают на существенные барьеры реализации. Основными рисками были названы высокая стоимость анализов (59%) и недостаточная доступность услуг в регионах (54%). Финансовый вопрос чаще волнует женщин (68%), чем мужчин (49%). Кроме того, часть опрошенных выразила обеспокоенность возможными психологическими проблемами и нарушением права на личную жизнь.

Что касается личной готовности, 77% граждан в возрасте от 18 до 34 лет выразили желание пройти тестирование при планировании беременности. При этом реальный опыт добровольного прохождения таких тестов есть лишь у 5% россиян. Стимулом для массового участия могли бы стать бесплатное проведение тестов в рамках ОМС (74%), подробное консультирование генетика (67%), дополнительные меры поддержки семей (67%) и упрощение процедуры (66%).

Основатель и генеральный директор MAR CONSULT Дмитрий Шиманов прокомментировал результаты исследования. Он отметил, что наблюдается типичная для новых медицинских мер картина, когда теоретическая поддержка высока, а практическая осведомленность низка. По его словам, граждане осознают пользу скрининга для здоровья поколений, однако считают услугу дорогой и малодоступной. Гендиректор компании подчеркнул, что успешное внедрение программы потребует не только включения тестов в ОМС, но и разработки понятной системы консультирования для устранения этических и психологических рисков.