Как отнеслись россияне к идее генетического тестирования перед зачатием

Аналитическая компания MAR CONSULT выяснила, что три четверти россиян считают оправданным введение генетического тестирования для планирующих беременность, несмотря на низкий уровень информированности о данной инициативе и опасения относительно стоимости услуги.

В правительстве РФ рассматривают возможность внедрения программ молекулярно-генетического скрининга для пар, планирующих рождение детей: соответствующий пункт содержится в утвержденном правительством плане. На этом фоне аналитики решили изучить готовность населения к новым мерам и выявить возможные препятствия.

Результаты опроса показали, что 49% респондентов ничего не знают о планируемом тестировании. Однако это не снижает поддержки инициативы: 75% участников исследования сочли меру полезной для общественного здравоохранения. Наибольшую лояльность проявили граждане с высоким уровнем дохода (от 250 тыс. рублей на семью) – среди них идею поддержали 94%.

В числе главных преимуществ генетического тестирования россияне назвали раннее выявление наследственных заболеваний у ребенка (64%), повышение информированности родителей о рисках (56%) и возможность профилактики тяжелых недугов (52%). Также респонденты отметили потенциал для улучшения общего здоровья населения и снижения затрат на лечение.

Несмотря на одобрение идеи, граждане указывают на существенные барьеры реализации. Основными рисками были названы высокая стоимость анализов (59%) и недостаточная доступность услуг в регионах (54%). Финансовый вопрос чаще волнует женщин (68%), чем мужчин (49%). Кроме того, часть опрошенных выразила обеспокоенность возможными психологическими проблемами и нарушением права на личную жизнь.

Что касается личной готовности, 77% граждан в возрасте от 18 до 34 лет выразили желание пройти тестирование при планировании беременности. При этом реальный опыт добровольного прохождения таких тестов есть лишь у 5% россиян. Стимулом для массового участия могли бы стать бесплатное проведение тестов в рамках ОМС (74%), подробное консультирование генетика (67%), дополнительные меры поддержки семей (67%) и упрощение процедуры (66%).

Основатель и генеральный директор MAR CONSULT Дмитрий Шиманов прокомментировал результаты исследования. Он отметил, что наблюдается типичная для новых медицинских мер картина, когда теоретическая поддержка высока, а практическая осведомленность низка. По его словам, граждане осознают пользу скрининга для здоровья поколений, однако считают услугу дорогой и малодоступной. Гендиректор компании подчеркнул, что успешное внедрение программы потребует не только включения тестов в ОМС, но и разработки понятной системы консультирования для устранения этических и психологических рисков.