Хирург достал пулю из сердца женщины

В Орске Оренбургской области в канун праздника 8 марта врачи вытащили из сердца женщины пулю. Пострадавшую экстренно доставили в хирургический стационар после ЧП, который произошел у нее дома, сообщает "Урал56.Ру" со ссылкой на пресс-службу горбольницы.

Во время операции врач-хирург извлек пулю, застрявшую в сердце, остановил кровотечение, провел реконструкцию поврежденных тканей и добился стабилизации работы органа.

После пострадавшую перевели в отделение анестезиологии и реанимации. За состоянием пациентки круглосуточно наблюдают медики, а также проводят интенсивную терапию.

На данный момент состояние женщины оценивается как стабильное, впереди - период восстановления.

Правоохранительные органы установят обстоятельства происшествия.