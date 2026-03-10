В ГД предложили ужесточить ответственность за нападения на медработников

Дополнительные меры ответственности необходимо вводить за нападения на медицинских работников. Такое мнение выразил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Врачи сегодня находятся в определенной зоне риска, считаю, что для дополнительной защиты врачей от противоправных действий в отношении них, надо вводить дополнительные меры ответственности. <...> Такое недопустимо, когда приезжает врач скорой помощи, а на него пьяный пациент нападает", - сообщил Нилов.

Ранее он внес в Госдуму законопроект об усилении ответственности за такого рода нападения. По замыслу автора, он должен вводить дополнительные квалифицирующие признаки, чтобы усилить уголовную ответственность для лиц, совершающих преступления в отношении медработников.

Проектом предлагается дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание, положением, согласно которому к числу указанных обстоятельств будет принадлежать совершение преступления в отношении медицинского работника при исполнении им служебных обязанностей. Действующие нормы УК РФ, по оценке авторов проекта, не снижают количество преступлений против медиков.