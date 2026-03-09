Спортсменка заболела рассеянным склерозом и назвала первые признаки недуга

Среди них — онемение рук и ног, ухудшение зрения и повышенная утомляемость при движении.

Симптомы могут начаться в подростковом возрасте и усугубляться с каждым годом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила бывшая профессиональная спортсменка, фитнес-тренер и блогер, рассказывающая о своём заболевании, Ксения Курманчук.

«Первые звоночки в четырнадцать лет — это то, что, по крайней мере, я точно помню. Именно в феврале начал ежегодно появляться один и тот же симптом — я на весь месяц перестала чувствовать свои стопы. Мои симптомы в двадцать лет просто нарастали с огромной скоростью. То есть если раньше симптоматика была раз в год на месяц, потом каждые полгода, затем онемение было уже к двадцати годам при любом моём движении достаточно часто, каждый месяц я замечала, что во время бега руки, ноги как будто бы немели, накаливались свинцом, просто тяжелели, я не могла бежать. Шатало очень сильно в разные стороны, пропадало зрение, онемения постоянно были уже во всём теле, то есть не только стопы немели, уже немело всё вплоть до шеи. То есть онемение начиналось со стоп, затем бёдра, живот, область рук и вот область шеи, то есть прям полностью всё тело. И, конечно, в двадцать пять лет, когда всё это происходило, было просто страшно».

