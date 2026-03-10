В больницах Кузбасса начнут трансплантировать стволовые клетки

В Кузбассе дан старт подготовке к проведению операций по трансплантации стволовых клеток крови.

© Vse42.ru

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, на встрече губернатора Ильи Середюка с врачами горбольницы №29 Новокузнецка обсуждались перспективы регулярных операций по трансплантации стволовых клеток крови. Такие операции необходимы для пациентов, которые страдают от тяжелых заболеваний крови.

В подобных вмешательствах каждый месяц нуждаются порядка 10 кузбассовцев. Для этого сейчас им приходится ездить в другие регионы.

При этом опыт трансплантации органов в Кузбассе уже немаленький. За прошлый год проведено 72 трансплантации почки, 16 – печени, 11 – сердца, 32 – роговицы. И в части пересадки стволовых клеток крови у нас уже есть самое важное – в больнице подготовлена квалифицированная, сильная бригада гематологов, – подчеркнул Илья Середюк.

Так, министру здравоохранения поручено подготовить перечень и стоимость оборудования, необходимого для забора, заготовки и консервации клеток. Главный врач больницы должен дообучить персонал (реаниматолога и трансфузиолога на базе федерального центра), подготовить площади и реанимационные койки, создать необходимую диагностическую базу, закупить химиопрепараты и запустить проведение плановых аутотрансплантаций стволовых клеток.

В регионе на диспансерном учете состоят 2 627 человек с онкогематологическими заболеваниями, и не менее 10% из них нуждаются в пересадке стволовых клеток. В настоящее время в Сибирском федеральном округе подобные вмешательства проводятся лишь в Новосибирске, где ежегодно выполняется не более 50 процедур.

Уточняется, что в 2025 году была утверждена дорожная карта по развитию гематологической службы Кузбасса до 2030 года, охватывающая оба основных узла оказания такой помощи в регионе – в Кемерове, на базе Кузбасской областной клинической больницы им. С.В. Беляева; и в Новокузнецке, в городской клинической больнице №29 им. А.А. Луцика.