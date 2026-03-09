В Новосибирске успешно прооперировали «умершего» мужчину

Необычная история 63-летнего пенсионера из Омска завершилась благополучно. "Умершего" по документам мужчину прооперировали в Центре Мешалкина.

"Говорят, что снаряд в одну воронку дважды не падает, - признался "РГ" Александр Алексеевич. - Поэтому надеюсь, что впереди у меня долгая жизнь и много интересного".

Как уже рассказывала "РГ", страдающий от перебоев в сердце омич готовился к плановой высокотехнологичной операции по квоте. Но проснувшись однажды утром, обнаружил, что все его банковские карты заблокированы. В этот же день ему пришло уведомление о блокировке его учетной записи на "Госуслугах". В связи со смертью. Целый день недоумевающий пенсионер пытался дозвониться до банков и выяснить, что происходит. Операторы отвечали односложно - "гражданин умер".

Личное обращение Александра Алексеевича в банковские организации, государственные органы и бюджетные учреждения не помогло решить проблему.

"Ничего не можем поделать, по закону вас уже нет", - разводили руками чиновники.

Ситуация дошла до абсурда. В отделе управления ЗАГС пенсионера отругали.

"Зачем вообще вы пришли, если умерли? Пусть приходит кто-то из близких!" - заявила возмущенная сотрудница.

Разобраться в происходящем обескураженному омичу помогли только в прокуратуре. В ходе проверки выяснилось, что бригада скорой помощи доставила в городскую больницу прохожего, которому стало плохо на улице. Единственное, что он успел сказать врачам - свои фамилию, имя и отчество, а потом потерял сознание. При оформлении медицинской карты в больнице вбили первые "выплывшие" по ФИО данные из базы застрахованных лиц. Это и были данные пенсионера, оказавшегося полным тезкой бедолаги. Разница была только в дате рождения.

Пациента перевели в другую медсанчасть, где он скончался от инфаркта миокарда. Поскольку родственники покойного не объявились, его похоронил комбинат специальных услуг.

"Выявленные нарушения повлекли внесение в первичное свидетельство о смерти и справку о смерти недостоверных сведений, - пояснил старший помощник прокурора Октябрьского округа Александр Холявко. - На основании медицинских документов органом записи актов гражданского состояния была произведена государственная регистрация смерти живого человека".

В интересах Александра Алексеевича прокурор округа обратился в суд и доказал, что тот живой.

Но на полгода жизнь омича превратилась в настоящий кошмар. Ему перестала приходить пенсия, он потерял доступ ко всем своим сбережениям. Хорошо, что пришли на помощь родные. А если бы их не было? Но больше всего пенсионер переживал за предстоящее хирургическое вмешательство. Ведь со свидетельством о смерти он не мог сдать даже анализы.

"Я очень благодарен Центру Мешалкина, где вошли в мою ситуацию и много раз терпеливо переносили операцию", - говорит омич.

И вот наконец-то долгожданная госпитализация состоялась. Но клинический случай оказался непростым.

"Уже в ходе выполнения радиочастотной аблации очагов экстрасистолии в правом предсердии мы зафиксировали еще одну достаточно опасную аритмию - фибрилляцию предсердий, - пояснил "РГ" сердечно-сосудистый хирург Центра Мешалкина Алексей Филлипенко. - Более того, обследования показали, что у пациента еще и замедленное проведение электрического сигнала по сердцу, что уже привело к началу формирования сердечной недостаточности. Пока этот процесс еще в самом начале, и важно сделать все, чтобы остановить его".

К счастью, новосибирские кардиохирурги обладают большим опытом проведения комплексных аритмологических вмешательств у пациентов с многокомпонентными нарушениями сердечного ритма. Второй этап лечения омича запланирован на конец марта. Пациенту выполнят изоляцию устьев легочных вен и имплантируют трехкамерный электрокардиостимулятор. Он решит проблему замедленного проведения сигнала и надежно синхронизирует работу всех отделов сердца.

В Центре Мешалкина отметили, что весь комплекс лечебных мероприятий осуществляется за счет средств государственного бюджета, совершенно бесплатно для пациента. Поэтому можно только порадоваться, что теперь его документы в полном порядке.

А сам Александр Алексеевич уже активно планирует дальнейшую жизнь. Он мечтает поскорее вернуться к спортивным тренировкам и воспитанию внуков. И передает, что всегда готов помочь советом тем, кто попал в аналогичную ситуацию.