Врач ответил, удастся ли победить полностью корь и краснуху

Корь и краснуха не могут получить широкое распространение, пока 95% населения РФ привиты от них, но победить полностью эти заболевания вряд ли удастся. Об этом сообщила ТАСС доктор медицинских наук врач-инфекционист Елена Малинникова.

"Скорее всего, нет", - ответила она на вопрос, удастся ли полностью победить корь и краснуху. "Мы можем снизить заболеваемость до нуля, что у нас и было, краснуху мы до 2019 года практически не видели. И мы были близки к тому, чтобы нашу страну признать свободной от кори, но дикие штаммы все равно существуют. И только вакцинация дает возможность нам с вами не болеть. Когда все население привито, то вирусу никак нет возможности проникнуть в человеческую популяцию, нужно, чтобы были привиты 95-98%. Как только этот процент снижается, сразу же повышается риск заболеть", - пояснила Малинникова.