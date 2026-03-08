Нарколог объяснил причины разбитости после «пьяного сна»

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, почему человек чувствует себя разбитым наутро после употребления алкоголя, даже если он спал положенные восемь часов. Он объяснил, почему так происходит, в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, прежде всего человек чувствует себя разбитым из-за того, что алкоголь вызывает нарушения сна. Они приводят к эмоциональной нестабильности, раздражительности и снижению когнитивных способностей, уточнил нарколог.

Тюрин добавил, что алкоголь — мощное мочегонное средство. Он провоцирует обезвоживание и вымывает электролиты калий, магний. Поэтому после «пьяного сна» появляются головная боль, сухость во рту и общая слабость.

«Кроме того, этанол расслабляет мышцы гортани, усиливая храп и провоцируя остановки дыхания во сне — апноэ. Мозг испытывает кислородное голодание (гипоксию), что дополнительно ухудшает самочувствие», — рассказал Тюрин.

Кроме того, ухудшение самочувствия провоцирует и то, что продукты распада алкоголя, особенно ацетальдегид, действуют как токсины. Как отметил нарколог, они отравляют организм и заставляют его работать в режиме стресса даже ночью.

«Регулярное использование алкоголя как снотворного формирует порочный круг. Человек привыкает засыпать только под дозой. Без алкоголя мозг, уже перестроивший метаболизм, не может войти в естественный цикл сна. Это, в свою очередь, приводит к хронической бессоннице», — предупредил врач.

