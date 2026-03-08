Как аспирин стал самым обсуждаемым и спорным лекарством

127 лет назад немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин (торговое наименование ацетилсалициловой кислоты). Впоследствии это обезболивающее средство стало самым продаваемым в мире. Почему сегодня многие критикуют его, выяснила «Вечерняя Москва».

На протяжении всего прошлого века аспирин наравне с пенициллином и инъекциями инсулина считался средством, которое буквально спасло человечество от многих недугов. Главная причина — его универсальность. Одна таблетка снимает боль, понижает температуру, обладает противовоспалительным действием, помогает в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и профилактике рака.

Однако 20 лет назад ученые стали бить тревогу из-за его побочных эффектов. Благодаря проведенному в 2002-м исследованию Агентства по контролю за лекарственными препаратами в США выяснили, что аспирин способен провоцировать развитие редкого опасного заболевания с летальным исходом. А через несколько лет исследователи из медицинского колледжа Хьюстона обнаружили, что у тех людей, кто регулярно принимает аспирин, появились артритные боли и повреждения кишечника.

«В России в начале нулевых никто не воспринимал эти исследования всерьез. Аспирин употребляли повсеместно — при похмелье, температуре, головной боли. Разные фармацевтические компании транслировали по нашему телевидению рекламу этого средства. Оно было недорогим и понятным, за что его и полюбили у нас», — пояснил врач-терапевт одной из частной клиник Москвы Юрий Самойлов.

У нас говорить о вреде аспирина стали лишь в прошлом десятилетии. Сейчас лекарство не так популярно — есть более безопасные аналоги, например препараты на основе парацетамола. Детям аспирин категорически противопоказан.

«Это опасное лекарство, которое стоит употреблять с умом. Оно провоцирует желудочно-кишечные кровотечения, язвы, гастрит и аллергические реакции. У малышей до 12 лет есть риск возникновения синдрома Рея. Это тяжелое поражение печени и мозга. При регулярном употреблении аспирин оказывает разрушительное влияние на печень и почки», — добавил Юрий Самойлов.

Секрет «народной любви»

Споры вокруг аспирина не утихают в мире много лет из-за противоречий между его пользой и вредом для организма человека. Среди основных положительных эффектов — подавление способности тромбоцитов склеиваться, предотвращая образование тромбов, что делает его критически важным для профилактики инфарктов и инсультов у людей из групп риска. Но самое важное условие — не пить его без назначения врача.

«У нас в разгар 1990-х — начале 2000-х после просмотра американских фильмов появился миф, что аспирин несерьезное лекарство, которое лечит буквально от всего, и его можно пить чуть ли не каждое утро — ведь так делали известные всем герои. Но нет, здесь важно знать свой анамнез, чтобы даже при профилактике не нанести организму серьезного вреда», — добавляет врач-кардиолог Мардан Латифов.

Таким образом, аспирин является довольно спорным лекарством, и все же лучше подбирать более безопасные аналоги вместе со специалистом.

А как же анальгин?

Многие ошибочно полагают, что аспирин полностью заменяет другое лекарство — анальгин. Однако это не совсем так. Они имеют разные механизмы действия: анальгин лучше снимает боль и спазмы, а аспирин борется с воспалением и разжижает кровь.

«У анальгина сильнее обезболивающий эффект, а его время действия гораздо дольше. Для детей оба эти лекарства небезопасны», — заключает Юрий Самойлов.

Анальгин же лучше всего заменить другими обезболивающими. Среди них, например, ибупрофен, парацетамол, диклофенак, найз или баралгин М.

Но помните, что не стоит заниматься самолечением. Появившаяся боль не значит, что надо принимать первые попавшиеся под руку обезболивающие. Ведь у каждой конкретной боли могут быть разные причины. Так что в первую очередь стоит обратиться к врачу. Во многих клиниках сегодня это можно сделать даже онлайн. А специалист уже посоветует, какое лекарство вам подойдет.

Спасет от зуда после укуса насекомого

Подсушить прыщ. Измельченная таблетка аспирина, смешанная с водой, наносится на воспаление для его подсушивания. Стоит учитывать возможную аллергическую реакцию кожи на вещество;

Измельченная таблетка аспирина, смешанная с водой, наносится на воспаление для его подсушивания. Стоит учитывать возможную аллергическую реакцию кожи на вещество; Против перхоти. Добавление измельченной таблетки аспирина в шампунь помогает бороться с перхотью. Делать это нужно не реже нескольких раз в неделю.

Добавление измельченной таблетки аспирина в шампунь помогает бороться с перхотью. Делать это нужно не реже нескольких раз в неделю. Уберет зуд. Кашица из аспирина успокаивает зуди воспаление после укусов. Это отличное средство, если нет аптечки.

Кашица из аспирина успокаивает зуди воспаление после укусов. Это отличное средство, если нет аптечки. Удаление пятен на одежде. Замачивание одежды в растворе (две таблетки на литр воды) помогает избавиться от пятен пота. Аспирин действует активнее многих известных пятновыводителей.

Замачивание одежды в растворе (две таблетки на литр воды) помогает избавиться от пятен пота. Аспирин действует активнее многих известных пятновыводителей. Продлить жизнь цветам. Таблетка в вазе с водой замедляет увядание букета, поэтому он может радовать глаз гораздо дольше.

Таблетка в вазе с водой замедляет увядание букета, поэтому он может радовать глаз гораздо дольше. Удобрение / борьба с грибком. Раствор (одна таблетка аспирина на литр воды) полезен для полива почвы, зараженной грибком.

«Еще я советую использовать аспирин для профилактики болезни растений. Можно сделать такой "коктейль" — одна таблетка (500 мг) на 1-2 литра теплой воды. Летом обработку можно проводить три раза в неделю для профилактики», — рассказала садовод Юлия Морозова.

Прямая речь

