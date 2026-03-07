В регионе выросла заболеваемость ОРВИ

В Кемеровской области зафиксирован очередной подъем заболеваемости ОРВИ. С 23 февраля по 1 марта зарегистрировано 11,4 тысячи случаев – это на 0,7% выше предыдущей недели. Рост небольшой, но он разрывает тренд на снижение, который наблюдался в середине февраля, когда заболеваемость упала почти на 18%.

Эпидемическая кривая в Кузбассе напоминает американские горки. В конце января – начале февраля регион пережил резкий скачок до 13,8 тысячи случаев за неделю. Затем последовал спад, а сейчас – новый виток. Лабораторные исследования показывают: в 60 случаях из 240 выявлены вирусы негриппозной природы. Но это не значит, что грипп отступил – просто его доля в структуре заболеваемости временно снизилась.

Ситуация осложняется тем, что с начала года в регионе циркулируют сразу два агрессивных штамма – гонконгский грипп (H3N2) и свиной грипп (H11N1). Оба способны давать тяжелые осложнения, особенно у детей и пожилых. В январе вспышка гриппа А в прокопьевском интернате привела к госпитализации 46 человек.

Медики напоминают: нестабильная погода с оттепелями создает идеальные условия для выживания вирусов во внешней среде. А значит, расслабляться рано – эпидсезон еще не закончен.

