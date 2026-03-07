Собянин рассказал о развитии парка оборудования для лучевой диагностики

За последние шесть лет парк оборудования для лучевой диагностики в поликлиниках столицы вырос на 20%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.

«При этом объем лучевых исследований увеличился более чем в два раза», — подчеркнул глава города.

Этого удалось добиться за счет масштабного обновления старой медицинской техники и закупки дополнительных современных аппаратов.

Всего в городские поликлиники поставлено 242 маммографа — их количество увеличилось до 251 единицы, а исследований — почти в 4,7 раза, 648 рентген-аппаратов — теперь их 683 единицы, а исследований — в 2,4 раза больше, 44 аппарата МРТ — их число выросло до 47 единиц, исследований — на 62%, а так же 49 аппаратов КТ — их количество увеличилось до 55 единиц.

Оборудование было подключено к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС. Это позволило создать централизованную базу хранения исследований. После внедрения дистанционного анализа снимков с помощью ИИ-сервисов возросли также скорость и качество обработки лучевых снимков рентгенологами Центра диагностики и телемедицины.

Комментируя обновление парка лучевой медицины, Юрий Васильев — доктор меднаук, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, главный врач Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения столицы, сказал: