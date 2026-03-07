Собянин рассказал о развитии парка оборудования для лучевой диагностики

Собянин: На 20 процентов вырос парк оборудования для лучевой диагностики в столичных поликлиниках за последние 6 лет
За последние шесть лет парк оборудования для лучевой диагностики в поликлиниках столицы вырос на 20%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
«При этом объем лучевых исследований увеличился более чем в два раза», — подчеркнул глава города.
Этого удалось добиться за счет масштабного обновления старой медицинской техники и закупки дополнительных современных аппаратов.
Всего в городские поликлиники поставлено 242 маммографа — их количество увеличилось до 251 единицы, а исследований — почти в 4,7 раза, 648 рентген-аппаратов — теперь их 683 единицы, а исследований — в 2,4 раза больше, 44 аппарата МРТ — их число выросло до 47 единиц, исследований — на 62%, а так же 49 аппаратов КТ — их количество увеличилось до 55 единиц.
Оборудование было подключено к единому радиологическому информационному сервису ЕМИАС. Это позволило создать централизованную базу хранения исследований. После внедрения дистанционного анализа снимков с помощью ИИ-сервисов возросли также скорость и качество обработки лучевых снимков рентгенологами Центра диагностики и телемедицины.
Комментируя обновление парка лучевой медицины, Юрий Васильев — доктор меднаук, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, главный врач Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения столицы, сказал:
«Сервисы искусственного интеллекта вывели анализ лучевых исследований на принципиально новый уровень. Нейросети выделяют цветными маркерами зоны возможных патологий, выполняют измерения и формируют структурированные подсказки для врача. Это сокращает время интерпретации, повышает точность и минимизирует риск пропуска ранних признаков заболеваний. Фактически все лучевые исследования города проходят через наш Центр — исследование на месте в медицинской организации проводит рентгенолаборант, а его описание выполняют врачи Центра диагностики и телемедицины ДЗМ дистанционно. Сегодня столичные рентгенологи Центра применяют более 60 ИИ-сервисов по 43 клиническим направлениям, а также свыше 20 комплексных решений, способных выявлять сразу несколько патологий на одном изображении. При этом за последние годы объем проводимых лучевых исследований в Москве увеличился более чем в два раза».