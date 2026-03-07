Эксперт предупредил о росте числа депрессий весной

Весной возрастает вероятность аффективных расстройств в том числе из-за долгой нехватки ультрафиолета. Об этом ТАСС рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Это выход из зимы, он связан с очень серьезными испытаниями для нашего организма. Мы с вами пережили зиму, мы пребывали долго в холодовом стрессе и в состоянии резкой нехватки ультрафиолета - от него во многом зависит выработка целого ряда витаминов. Поэтому сейчас мы переживаем период, когда давно закончились силы, которые мы накапливали, начиная с весны прошлого года, чтобы пережить хорошо зиму. Сейчас сезон аффективных расстройств, или как ее еще называют, депрессии", - сказал Онищенко.

Он отметил, что есть два вида депрессии - зимняя и летняя. Зимняя проявляется подавленностью настроения, апатией, двигательной заторможенностью. Симптомы летней - перепады настроения, дневная сонливость. Природа у них, по словам академика, одна и та же, таким состояниям подвержены 13-29% населения страны, причем женщины страдают в четыре раза чаще мужчин.