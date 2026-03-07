Из-за каких заболеваний через 50 лет будут умирать чаще

Уже известные инфекции через 50 лет будут изменяться под влиянием антропогенных факторов, вырастет смертность от колоректального рака, а рак поджелудочной железы может выйти на второе-третье место по распространенности. Кроме того, сохранится смертность от травм и психосоматических причин, сообщили ТАСС опрошенные эксперты в области здравоохранения.

"Сегодня люди живут дольше, потому что часть инфекций мы побороли: появились вакцины, улучшились санитарно-гигиенические условия. Однако сегодня мы видим, что к нам возвращаются инфекции, что связано в том числе с антибиотикорезистентностью. Среди самых тревожных можно выделить золотистый стафилококк, кишечные палочки, клебсиеллу пневмонии. Далее мы говорим о том, что и вирусные инфекции, которые нам хорошо известны и раньше в основном циркулировали у животных, преодолевают межвидовой барьер, переходя на человеческую популяцию", - рассказала ТАСС доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Она также уточнила, что половина современных вирусов не являются болезнетворными, например, бактериофаги применяют для профилактики и лечения многих инфекций. При этом активно продвигаются принципы здорового долголетия, тогда как с возрастом происходит старение иммунной системы, защитные клетки плохо вырабатываются, а воспалительные процессы случаются чаще, истощая ресурсы организма. "Важно сказать, что через 50 лет мы будем умирать все-таки не от новых болезней, а от тех, которые мы сами вырастили, неправильно используя антибиотики, применяя различные генетические модификации, осваивая новые территории. И, естественно, таким образом, у вирусов появляются новые возможности для распространения", - уточнила она.

Смертность от онкозаболеваний

В свою очередь врач-онколог, эксперт благотворительного фонда "Онкологика" Роман Карпенко пояснил ТАСС, что через 50 лет структура онкологической смертности, вероятно, изменится под влиянием старения населения, экологических факторов и образа жизни. Значительно вырастет смертность от колоректального рака, что связано с питанием, ожирением и низкой физической активностью.

"Рак поджелудочной железы, который сегодня неудовлетворительно поддается лечению на поздних стадиях, может выйти на второе-третье место из-за отсутствия эффективных методов ранней диагностики. С высокой долей вероятности лидером останется рак легкого, прежде всего из-за повсеместного распространения курения и роста загрязнения воздуха в развивающихся странах. При этом некоторые виды, например, рак шейки матки, могут уйти в тень благодаря вакцинации. Но ключевой тренд уже сейчас - возможность повлиять на статистику через профилактику и раннее выявление", - отметил эксперт.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин объяснил ТАСС, что в будущем обязательно сохранится смертность от травм и психосоматических заболеваний.