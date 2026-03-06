Гинеколог предупредил о создающей «эффект парника» в нижнем белье привычке

Постоянное ношение ежедневных прокладок может вредить женскому здоровью, предупредила врач-гинеколог Ольга Уланкина. О последствиях этой привычки она рассказала в беседе с Life.ru.

Уланкина объяснила, что прокладка создает так называемый «эффект парника», так как, если она надета, между бельем и кожей создается теплая и влажная среда. Доктор уточнила, что именно такая среда считается благоприятной для размножения бактерий и грибков.

По словам врача, из-за этого привычка постоянно носить прокладки может спровоцировать нарушение баланса микрофлоры. Кроме того, ежедневное использование этого средства гигиены может увеличивать риск раздражения кожи, контактного дерматита и молочницы.

«Ежедневные прокладки не относятся к медицинским средствам и не предназначены для круглосуточного ношения. Их главная задача — временно обеспечить комфорт при умеренных физиологических выделениях, например, в середине цикла. Однако использовать их постоянно — днем и ночью — нежелательно», — добавила Уланкина.

Ранее гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева предупредила об опасных для женского здоровья привычках. По ее словам, сильное негативное воздействие оказывает курение, так как оно ускоряет истощение яичников.