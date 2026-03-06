В РФ расширили перечень орфанных заболеваний

Увеальная меланома, хронический гипопаратиреоз и синдром Цинссера — Энгмана — Коула включены в перечень редких (орфанных) заболеваний в России, следует из документа Минздрава РФ, с которым ознакомился ТАСС.

В перечень по редким заболеваниям Минздрава РФ с 2026 года добавилась увеальная меланома, в том числе меланома сосудистой оболочки глаза, меланома хориоидеи, меланома цилиарного тела и меланома радужки. Внесен также хронический гипопаратиреоз, в том числе в составе наследственных синдромов. Также внесен в перечень врожденный дискератоз: синдром Цинссера — Энгмана — Коула.

Кроме этого, идиопатический рецидивирующий перикардит изменен на первичную легочную гипертензию.

Всего в перечне ранее было заявлено 297 заболеваний, на текущий момент в документе их насчитывается 301.