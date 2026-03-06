Открылась клиника памяти, в которой будут бороться с «забывчивостью»

В ДНР впервые открылась клиника памяти. Кстати, в России города, где действуют медучреждения, ориентированные на сохранение когнитивных функций, можно пересчитать по пальцам.

Клиника начала работу в Макеевке при местной психиатрической больнице. Пока она рассчитана на 15 койко-мест на базе дневного стационара. Первая группа пациентов уже набрана.

«Прежде всего мы стараемся помочь одиноким пожилым людям, у которых дети и внуки разъехались или постоянно заняты на работе. Таким пенсионерам сложно даже с кем-то пообщаться в течение дня. Вначале проводится тестирование. Если у человека уже серьезно пострадали когнитивные функции, например развилась тяжелая деменция, ему занятия в клинике вряд ли помогут. Если же тестирование выявляет легкие нарушения, то положительного результата можно добиться», — объясняет замглавного врача по медчасти макеевской психиатрической больницы Инна Расторгуева.

Развитие мелкой моторики и «уроки» общения

Занятия в клинике направлены на развитие памяти, внимания, мышления. Во многом они похожи на занятия с детьми. В частности, пожилые пациенты выполняют упражнения на сохранение мелкой моторики, которая на физиологическом уровне связана с памятью.

«Речь идет, например, о раскрашивании картинок с определенным нажимом карандаша и так, чтобы не выходить за границы рисунка, или о заполнении прописей. Да-да, вы попробуйте взять прописи для первого класса и аккуратно заполнить их по образцу. Это непросто, особенно для людей, которые не пишут, а набирают тексты на клавиатуре. Иногда приходится наблюдать, что даже руку человек уже держит неправильно. Кстати, такие простые, казалось бы, действия, как завязывание шнурков или застегивание пуговиц, тоже позволяют сохранять мелкую моторику», — говорит Инна Расторгуева.

В клинике памяти проходят и "уроки" общения. Многие пожилые люди со временем утрачивают этот навык. Они в лучшем случае перебрасываются парой фраз по телефону с детьми, но по сути остаются в одиночестве. А если человеку не с кем поговорить, если он ни с кем не знакомится и постоянно молчит, тоже могут возникнуть определенные сложности.

«Поэтому мы заново учим пенсионеров знакомиться, рассказывать о себе. Например, одну пожилую женщину мы попросили подробно рассказать о том, как она провела день. Пенсионерка сказала лишь одну фразу: "Я была на катке". Только после наводящих вопросов: как она туда попала, много ли там было людей, как она каталась, какие чувства при этом испытывала, удалось услышать от нее развернутый рассказ», — вспоминает замглавврача.

Проблемы с памятью молодеют

По словам Инны Расторгуевой, многое зависит от профессиональной деятельности человека. Например, у врача, инженера или учителя больше шансов сохранить ясность сознания и памяти в пожилом возрасте, чем у человека, который всю жизнь занимался монотонной работой, не требующей ни творческого подхода, ни коммуникационных навыков.

Люди, вольно или невольно тренирующие свою память и постоянно изучающие что-то новое, тоже дольше сохранят разум. Мозгу, как и мышцам, нужна тренировка. На ухудшение памяти могут влиять перенесенные заболевания. Например, нередко дает о себе знать перенесенный COVID-19.

Но не следует думать, что проблемы с памятью проявляются только у пенсионеров. "Забывчивость", увы, начинает молодеть.

«Это неудивительно. Современные школьники меньше учат стихотворения, чем их родители, бабушки и дедушки. А система тестовых ответов лишает ребенка возможности логически мыслить. Раньше мы искали информацию в библиотеках и для этого нужно было прикладывать определенные усилия, сейчас же достаточно забить необходимое слово в строке поисковика. Зумеры усваивают информацию максимум до 15 минут, и если за это время учитель их не заинтересовал, ему можно просто уходить. Зумерам сложно запоминать текст, они неэмоциональны, неконтактны, имеют так называемое клиповое мышление. А с внедрением искусственного интеллекта проблемы с вниманием и памятью будут проявляться еще сильнее. Все-таки человек создан для того, чтобы мыслить. И мыслить самостоятельно. Без этого он начинает деградировать. Уже сейчас можно сказать, что у следующего поколения объем памяти будет меньше», — считает Инна Расторгуева.

Прямая речь

Врач-психиатр Виктория Мельниченко:

«Показанием к прохождению курса в клинике памяти является снижение когнитивных функций. Если человек становится медлительнее в решении повседневных задач или не таким усидчивым как раньше, если часто что-то забывает — это повод задуматься. Врач проводит диагностику, тестирование, собирает анамнез жизни. Если речь идет не о значительных дементивных изменениях, а о нормальных процессах старения или легких когнитивных расстройствах, с такими людьми работают психологи. После окончания курса проводится заключительная диагностика».

Психолог Анастасия Прокудина:

«Занятия проходят каждый день 6 недель. 5 недель идет реабилитация, на 6-ой — диагностика, позволяющая отследить динамику. Помимо занятий с психологом, нужно выполнять домашние задания. Каждая неделя посвящена какому-то одному направлению: улучшению внимания, памяти, мышления, коммуникативных навыков, взаимодействию в группе. Положительные изменения наблюдаются уже в первую неделю. Участники группы становятся более собранными и сконцентрированными, охотнее коммуницируют».

Медицинский психолог Владислав Новосад:

«Сейчас мы работаем с пенсионерами в возрасте 60+. Основные инструменты на занятиях — это бумага, ручка, цветные карандаши. Причем есть задания, которые нужно выполнять не только правой, но и левой рукой. Сейчас многие разучились писать из-за гаджетов, а ведь моторика рук укрепляет межполушарное взаимодействие и связи, которые утрачиваются с возрастом. Мы их восстанавливаем».

Вопрос-ответ

Как сохранить память?

Замглавного врача по медчасти макеевской психиатрической больницы Инна Расторгуева:

«Ее нужно тренировать, как спортсмены тренируют мышцы. Раньше считалось, что достаточно решать кроссворды, но сейчас это уже спорный вопрос, потому что у человека при выполнении такой задачи вырабатывается определенный алгоритм действий и он прикладывает минимум усилий. Хорошо помогает изучение иностранных языков, но не все имеют к этому способности. Однако в интернете есть масса упражнений для тренировки памяти, которые легко найти. Также нужно соблюдать информационную гигиену, не листать постоянно ленты каналов в телефоне, не перегружать мозг ненужными новостями — это тоже плохо воздействует на память».

Врач-психиатр Виктория Мельниченко:

«Если есть необходимость, нужно проконсультироваться с врачом и провести курс витаминотерапии. А еще очень помогают прогулки на свежем воздухе».

Медицинский психолог Владислав Новосад:

«Нужно учить стихи и как-то разнообразить жизнь. Благотворно воздействует оказывает даже изменение привычного маршрута на прогулке».

Психолог Анастасия Прокудина:

«Следует изолировать себя от соцсетей и не забывать выполнять упражнения на мелкую моторику».

Чек-лист для выявления возможных легких когнитивных нарушений